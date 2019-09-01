Представители туроператоров обсуждают перспективы Калмыкии

В Элисте за «круглым столом» представители ведущих туроператоров страны обсуждают перспективы взаимодействия со степным регионом. Гости уже посетили достопримечательности столицы и районов и оценили инфраструктуру: гостиницы, рестораны, транспортную логистику. А главное, посетили объекты турпоказа.



Елена Ряшенцева, менеджер одной из туристических компаний Москвы, в степном регионе впервые. И ничуть не жалеет, что отправилась в тур, предложенный калмыцкими коллегами. По ее словам, столько впечатлений только от поездки по степи.



Запах разнотравья, стада коров и отары овец, а в заповедной зоне еще и степные антилопы. Уникальным ей представилось сельское поселение Адык. Она называет его островком из советского прошлого, где коллективным трудом жители добиваются всеобщего благополучия.



Без сомнения, Калмыкия привлекательна, прежде всего, как буддийская республика. Представителям туркомпаний в этот раз посчастливилось побывать на мероприятии, поистине исторического масштаба: церемонии освящения самой большой в Европе статуи Будды Майтреи в Лагани.



По признанию Екатерины Комаровой, это, счастье оказаться в особой ауре и ощутить на себе позитивную, умиротворяющую энергию.



Лагань, наряду с Элистой и Черноземельем – станет центром притяжения туристов, - продолжает в интервью профильный министр Хонгор Эльбиков. Ступа Майтрея уже вошла в список объектов для паломников всего мира.



Кроме паломнического тура Калмыкия активно развивает и другие направления. Привлекателен также экотуризм. Операторы, подписавшие с регионом соглашения о сотрудничестве, готовы направлять туристов по маршрутам, разработанным Биосферным заповедником «Черные земли». «Тропою сайгака», «Тюльпаны» и «Птицы озера Маныч – Гудило».



Все это стало возможным благодаря господдержке, которую оказывают предпринимателям, занятым в сфере туризма. Так, на средства гранта Владимир Бадмаев начал реализовывать проект по обустройству зоны у озера Большое Яшалтинское.



В 2020 году, по словам Эльбикова, появится еще один уникальный туробъект. Возможно развитие и такого направления как историко-исследовательский.



С участием ученых разрабатывается экскурсия по местам Каспийской экспедиции выдающегося русского академика Карла Бэра. Эти и другие проекты, рассчитанные до 2024 года, вошли в программу «Стратегия развития внутреннего въездного туризма в республике Калмыкия». В Элисте за «круглым столом» представители ведущих туроператоров страны обсуждают перспективы взаимодействия со степным регионом. Гости уже посетили достопримечательности столицы и районов и оценили инфраструктуру: гостиницы, рестораны, транспортную логистику. А главное, посетили объекты турпоказа.Елена Ряшенцева, менеджер одной из туристических компаний Москвы, в степном регионе впервые. И ничуть не жалеет, что отправилась в тур, предложенный калмыцкими коллегами. По ее словам, столько впечатлений только от поездки по степи.Запах разнотравья, стада коров и отары овец, а в заповедной зоне еще и степные антилопы. Уникальным ей представилось сельское поселение Адык. Она называет его островком из советского прошлого, где коллективным трудом жители добиваются всеобщего благополучия.Без сомнения, Калмыкия привлекательна, прежде всего, как буддийская республика. Представителям туркомпаний в этот раз посчастливилось побывать на мероприятии, поистине исторического масштаба: церемонии освящения самой большой в Европе статуи Будды Майтреи в Лагани.По признанию Екатерины Комаровой, это, счастье оказаться в особой ауре и ощутить на себе позитивную, умиротворяющую энергию.Лагань, наряду с Элистой и Черноземельем – станет центром притяжения туристов, - продолжает в интервью профильный министр Хонгор Эльбиков. Ступа Майтрея уже вошла в список объектов для паломников всего мира.Кроме паломнического тура Калмыкия активно развивает и другие направления. Привлекателен также экотуризм. Операторы, подписавшие с регионом соглашения о сотрудничестве, готовы направлять туристов по маршрутам, разработанным Биосферным заповедником «Черные земли». «Тропою сайгака», «Тюльпаны» и «Птицы озера Маныч – Гудило».Все это стало возможным благодаря господдержке, которую оказывают предпринимателям, занятым в сфере туризма. Так, на средства гранта Владимир Бадмаев начал реализовывать проект по обустройству зоны у озера Большое Яшалтинское.В 2020 году, по словам Эльбикова, появится еще один уникальный туробъект. Возможно развитие и такого направления как историко-исследовательский.С участием ученых разрабатывается экскурсия по местам Каспийской экспедиции выдающегося русского академика Карла Бэра. Эти и другие проекты, рассчитанные до 2024 года, вошли в программу «Стратегия развития внутреннего въездного туризма в республике Калмыкия».



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