В Элисте продолжается ремонт дорожного полотна

В степной столице продолжается ремонт дорожного полотна. Так, на улице Сухэ Батора начали укладывать выравнивающий слой покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Работы будут идти несколько дней.



Как отметил мастер участка, все необходимые технологии при его укладке соблюдаются. После этого строители приступят к укладке верхнего слоя. Работы ведутся одновременно на 17 участках.



Напомним, ремонтные работы в Элисте – это часть большого нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до конца этого года в нормативное состояние будет приведено более тринадцати километров дорог городской агломерации. В степной столице продолжается ремонт дорожного полотна. Так, на улице Сухэ Батора начали укладывать выравнивающий слой покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Работы будут идти несколько дней.Как отметил мастер участка, все необходимые технологии при его укладке соблюдаются. После этого строители приступят к укладке верхнего слоя. Работы ведутся одновременно на 17 участках.Напомним, ремонтные работы в Элисте – это часть большого нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до конца этого года в нормативное состояние будет приведено более тринадцати километров дорог городской агломерации.



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