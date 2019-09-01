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Сегодня, 12:42

Начато строительство детского медицинского центра


Педиатрическая служба калмыцкой столицы в ожидании начала новой страницы в её истории. Начато строительство детского медицинского центра по улице Ленина. Это будет большой комплекс, где комфортно и удобно будет и детям, и их родителям и персоналу центра.

Сегодня педиатрическая служба столицы разбросана по всему городу и ютится в приспособленных помещениях. Своего здания у неё никогда не было. Многие поколения элистинцев помнят приём у детского врача, как поход, сопряжённый со многими сложностями.

Сдача анализов, посещение физиоотделения, приём у узких специалистов и участковых врачей проходят в разных районах города. Неудобно и самим медикам.

О строительстве детской поликлиники в Элисте впервые заговорили в 2006 году. К юбилейному 2009 году её ждали как один из важнейших объектов. 41 млн был израсходован и стройка на начальном этапе была заморожена на долгие 8 лет.

Лишь после множества уголовных дел, инициированных прокуратурой и огромных усилий со стороны республиканского правительства, дело удалось сдвинуть с мёртвой точки.

В 2017 году проект, дополненный и усовершенствованный, удалось защитить в минстрое России. На возведение этого объекта выделено 508 млн рублей. Этого события ждут. И уже строят планы.

Сейчас строительство возобновлено, демонтированы ранее разрушенные конструкции цокольного этажа, работа идёт каждый день. Пристальное внимание и ежедневный контроль над его ходом осуществляют сразу несколько ведомств.

В новом современном отвечающем всем требованиям времени детском медицинском центре на 550 мест приём будут вести все 44 педиатрических участка. Это около 30 тысяч детей. Для них там уже предусмотрены большие игровые зоны.

Настроение маленьких пациентов и их родителей – важное условие для хорошего самочувствия. Улучшить ситуацию в отрасли призвано и предстоящее повышение зарплат детским врачам.



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