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Сегодня, 12:38

Гидромелиорация на контроле у федерального ведомства


Гидромелиорация на контроле у федерального ведомства. В видеоконференции, под председательством директора профильного департамента Дмитрия Сорокина, приняло участие и сельскохозяйственное ведомство Калмыкии.

Как было озвучено, в этом году по проекту «Экспорт продукции АПК» будет введено в эксплуатацию 3 тысячи гектаров орошаемых земель. И более 4 тысяч по программе «Развитие мелиорации земель сельскохозназначения».

На сегодня завершены работы по реконструкции орошаемых участков с внедрением широкозахватной дождевальной машины в СПК «Первомайский» Черноземельского района на площади 80 гектаров.

В следующем квартале – введут в строй участки лиманного орошения общей площадью 2 тысячи 600 гектаров в СПК СПК «Буденный», им. Гагарина и «Полынный». Между тем, утверждена госпрограмма «Развитие АПК Калмыкии в области кормопроизводства».



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