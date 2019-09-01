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Сегодня, 12:31

Учащиеся Троицкой гимназии вновь сели за парты


Учащиеся Троицкой гимназии имени Городовикова сегодня вновь сели за парты. Образовательное учреждение было закрыто на карантин после того, как там были выявлены 16 случаев заражения вирусной инфекцией. Заболели дети начального блока.

К счастью, симптомы не потребовали госпитализации школьников. Все они прошли лечение амбулаторно. И сейчас чувствуют себя хорошо. Об этом нам сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

Он также отметил, что в ходе предварительного расследования эпидкомиссией выявлены нарушения санитарных требований содержания и эксплуатации образовательного учреждения и пищеблока.

За время карантина в гимназии по требованию ведомства был проведен комплекс мероприятий по санитарной обработке помещений.

Аналогичные случаи заражения вирусной инфекцией также были зарегистрированы в одном из детских садов села Троицкое и ряде образовательных учреждений столицы.



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