В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение. Завтра местами по республике ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус двух градусов, - сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, низкие температуры могут повредить сельскохозяйственные культуры. В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение. Завтра местами по республике ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус двух градусов, - сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, низкие температуры могут повредить сельскохозяйственные культуры.



Смотреть полный выпуск новостей



