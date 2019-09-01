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Сегодня, 13:10

Калмыкия приняла Всероссийскую театральную эстафету


Калмыкия приняла Всероссийскую театральную эстафету. Передача ее официального символа состоялась на сцене национального драматического театра имени Баатра Басангова. Его вручили артисты Шахтинского драматического театра, которые прибыли в степной регион в рамках Больших гастролей.

Степной регион стал шестьдесят седьмым участником масштабного проекта, главная цель которого объединить при помощи театра всю страну. Артистам обменяться опытом, а зрителям познакомиться с творчеством других трупп.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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