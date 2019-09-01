Калмыкия приняла Всероссийскую театральную эстафету. Передача ее официального символа состоялась на сцене национального драматического театра имени Баатра Басангова. Его вручили артисты Шахтинского драматического театра, которые прибыли в степной регион в рамках Больших гастролей.



Степной регион стал шестьдесят седьмым участником масштабного проекта, главная цель которого объединить при помощи театра всю страну. Артистам обменяться опытом, а зрителям познакомиться с творчеством других трупп. Калмыкия приняла Всероссийскую театральную эстафету. Передача ее официального символа состоялась на сцене национального драматического театра имени Баатра Басангова. Его вручили артисты Шахтинского драматического театра, которые прибыли в степной регион в рамках Больших гастролей.Степной регион стал шестьдесят седьмым участником масштабного проекта, главная цель которого объединить при помощи театра всю страну. Артистам обменяться опытом, а зрителям познакомиться с творчеством других трупп.



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