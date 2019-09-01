ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:07

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Калмыкии


В Калмыкии задержан подозреваемый в убийстве жителя Целинного района. Эти оперативные кадры нам предоставило региональное управление следственного комитета. Дело в том, что с заявлением о безвестном исчезновении брата в Целинный межрайонный следственный отдел обратилась сестра, местонахождение которого на протяжении 18 дней ей неизвестно.

Ход расследования был поставлен на особый контроль и организованы поисковые мероприятия на территории Целинного РМО. На место происшествия были направлены следователи, криминалисты и сотрудники органов внутренних дел.

Им удалось обнаружить тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, которое было сокрыто в одном из колодцев скотомогильника в селе Троицкое.



Другие новости по теме:

  • Задержан подозреваемый в убийстве 65-летней элистинки
  • Житель поселка Аршань-Зельмень подозревается в убийстве
  • Задержан подозреваемый в убийстве
  • Житель Яшалтинского района Калмыкии подозревается в убийстве
  • Пьяная ссора в Целинном районе закончилась убийством
  • В Калмыкии задержан мужчина, подозреваемый в 2 жестоких убийствах в Волгоградской области
  • На животноводческой стоянке Ики-Бурульского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти
  • Житель Целинного района подозревается в убийстве отца-пенсионера
  • В Калмыкии сотрудник полиции задержан по подозрению в убийстве
  • Каин и Авель

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34