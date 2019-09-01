Задержан подозреваемый в убийстве жителя Калмыкии

В Калмыкии задержан подозреваемый в убийстве жителя Целинного района. Эти оперативные кадры нам предоставило региональное управление следственного комитета. Дело в том, что с заявлением о безвестном исчезновении брата в Целинный межрайонный следственный отдел обратилась сестра, местонахождение которого на протяжении 18 дней ей неизвестно.



Ход расследования был поставлен на особый контроль и организованы поисковые мероприятия на территории Целинного РМО. На место происшествия были направлены следователи, криминалисты и сотрудники органов внутренних дел.



Им удалось обнаружить тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, которое было сокрыто в одном из колодцев скотомогильника в селе Троицкое. В Калмыкии задержан подозреваемый в убийстве жителя Целинного района. Эти оперативные кадры нам предоставило региональное управление следственного комитета. Дело в том, что с заявлением о безвестном исчезновении брата в Целинный межрайонный следственный отдел обратилась сестра, местонахождение которого на протяжении 18 дней ей неизвестно.Ход расследования был поставлен на особый контроль и организованы поисковые мероприятия на территории Целинного РМО. На место происшествия были направлены следователи, криминалисты и сотрудники органов внутренних дел.Им удалось обнаружить тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, которое было сокрыто в одном из колодцев скотомогильника в селе Троицкое.



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