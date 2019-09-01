Элиста отметила свой день рождения

Элиста отметила свой 154 день рождения. Несмотря на непогоду, жители степной столицы были в этот день вместе с нею на тех мероприятиях, которые к этому дню подготовили творческие коллективы города. Праздничная программа началась с 8 утра. И завершилась поздно вечером концертом и фейерверком.



Музыкальный подарок Элисте стал началом праздничной программы. Несмотря на непогоду, жители степной столицы собрались на центральной площади, чтобы 154 день рождения отметить вместе.



В этот день звучало много добрых слов в адрес нашего города и его жителей. Обычных тружеников, делающих степную жемчужину краше и уютнее. Парад техники жилищно-коммунального хозяйства столицы продемонстрировал их готовность и дальше работать на благо каждого элистинца.



В общем строю прошли работники Управляющих компаний, Городского зелёного и Специализированного автомобильного хозяйств, Энергосервиса и Столичного водоканала.



Почётными грамотами и благодарностями отмечен труд слесарей, сантехников, дворников, электромехаников, водителей, диспетчеров – сотрудников коммунальных служб и организаций Элисты. В их честь столичные творческие коллективы представили концертную программу.



Ждали этого дня и национальные диаспоры. Они знакомили гостей с традициями, национальными блюдами и экспозициями о своей стране, республике и культуре всех народов, проживающих в Калмыкии. Было шумно, весело и интересно.



А для любителей силового экстрима свои возможности продемонстрировали силачи из Элисты, Астрахани, Таганрога и Ставрополя.



И сами элистинцы не скупились на слова любви и признательности к милой сердцу каждого из них степной столице.



Погода то проливала гостей праздника дождем, то радовала солнышком. Но никто не расходился. Торжества продлились до позднего вечера. И завершились в парке Победа выступлением звезд российской эстрады и праздничным фейерверком.



День города прошел без происшествий, - сообщает пресс-служба МВД по республике. Охрану общественного порядка обеспечили более двухсот сотрудников калмыцкой полиции. Элиста отметила свой 154 день рождения. Несмотря на непогоду, жители степной столицы были в этот день вместе с нею на тех мероприятиях, которые к этому дню подготовили творческие коллективы города. Праздничная программа началась с 8 утра. И завершилась поздно вечером концертом и фейерверком.Музыкальный подарок Элисте стал началом праздничной программы. Несмотря на непогоду, жители степной столицы собрались на центральной площади, чтобы 154 день рождения отметить вместе.В этот день звучало много добрых слов в адрес нашего города и его жителей. Обычных тружеников, делающих степную жемчужину краше и уютнее. Парад техники жилищно-коммунального хозяйства столицы продемонстрировал их готовность и дальше работать на благо каждого элистинца.В общем строю прошли работники Управляющих компаний, Городского зелёного и Специализированного автомобильного хозяйств, Энергосервиса и Столичного водоканала.Почётными грамотами и благодарностями отмечен труд слесарей, сантехников, дворников, электромехаников, водителей, диспетчеров – сотрудников коммунальных служб и организаций Элисты. В их честь столичные творческие коллективы представили концертную программу.Ждали этого дня и национальные диаспоры. Они знакомили гостей с традициями, национальными блюдами и экспозициями о своей стране, республике и культуре всех народов, проживающих в Калмыкии. Было шумно, весело и интересно.А для любителей силового экстрима свои возможности продемонстрировали силачи из Элисты, Астрахани, Таганрога и Ставрополя.И сами элистинцы не скупились на слова любви и признательности к милой сердцу каждого из них степной столице.Погода то проливала гостей праздника дождем, то радовала солнышком. Но никто не расходился. Торжества продлились до позднего вечера. И завершились в парке Победа выступлением звезд российской эстрады и праздничным фейерверком.День города прошел без происшествий, - сообщает пресс-служба МВД по республике. Охрану общественного порядка обеспечили более двухсот сотрудников калмыцкой полиции.



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