В эти дни в Калмыкии проходит рекламно-информационный тур для представителей ведущих туроператоров России, работающих на направлениях внутреннего и международного въездного туризма. Его участники ознакомятся с традиционными и новыми маршрутами степного региона.



Гости посетят Элисту и её окрестности, Черноземельский и Лаганский районы. В ходе поездки участники проекта ознакомятся с туристической инфраструктурой республики: гостиницами, ресторанами, транспортными объектами, музейными комплексами. В эти дни в Калмыкии проходит рекламно-информационный тур для представителей ведущих туроператоров России, работающих на направлениях внутреннего и международного въездного туризма. Его участники ознакомятся с традиционными и новыми маршрутами степного региона.Гости посетят Элисту и её окрестности, Черноземельский и Лаганский районы. В ходе поездки участники проекта ознакомятся с туристической инфраструктурой республики: гостиницами, ресторанами, транспортными объектами, музейными комплексами.



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