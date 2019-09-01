В Калмыкии состоялось освящение статуи Будды Майтреи

В Калмыкии состоялось событие исторического значения: освящение грандиозной статуи Будды Майтреи, самой большой в Европе. Ее высота 15 метров, вес – порядка 30 тонн. Она построена по благословению и проекту великого Учителя Сопо Ринпоче на пожертвование верующих и мирян.



В неё заложены священные субстанции, сакральные буддийские тексты, свитки мантр, реликвии, цаца, словом, все, что необходимо согласно канонам. Обряд освящения провели Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, а также высокий учитель Еше Лодой Ринпоче и настоятель Лаганского хурула Зунду Багш.



В торжественной церемонии открытия приняло участие более 2 тысяч человек, среди них не только жители Калмыкии, но и паломники и туристы из многих регионов. Свои подношения адресовали многие творческие коллективы. Выступил и сводный оркестр Калмыкии под руководством Савра Катаева. В Калмыкии состоялось событие исторического значения: освящение грандиозной статуи Будды Майтреи, самой большой в Европе. Ее высота 15 метров, вес – порядка 30 тонн. Она построена по благословению и проекту великого Учителя Сопо Ринпоче на пожертвование верующих и мирян.В неё заложены священные субстанции, сакральные буддийские тексты, свитки мантр, реликвии, цаца, словом, все, что необходимо согласно канонам. Обряд освящения провели Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, а также высокий учитель Еше Лодой Ринпоче и настоятель Лаганского хурула Зунду Багш.В торжественной церемонии открытия приняло участие более 2 тысяч человек, среди них не только жители Калмыкии, но и паломники и туристы из многих регионов. Свои подношения адресовали многие творческие коллективы. Выступил и сводный оркестр Калмыкии под руководством Савра Катаева.



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