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Сегодня, 12:46

В Октябрьском районе продолжаются работы по реконструкции водовода


В поселке Большой Царын продолжаются работы по реконструкции водовода. Это стало возможным благодаря включению объекта в госпрограмму «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развития инфраструктуры ЖКХ на 2013-2020 годы». Работы были разделены на два этапа.

Первый – завершился в прошлом году, когда были проведены расчистка водохранилища «Широкий», монтаж всасывающего водопровода, установка комплексной насосной станции.

Сейчас продолжается второй этап. Он предполагает прокладку новых полиэтиленовых труб водовода к поселку. Старые уже практически прогнили, что приводило к многочисленным поломкам. Из-за чего жители Большого Царына зачастую оставались без воды. Завершатся все необходимые работы в следующем году.



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