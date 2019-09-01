В Элисте отключат воду на сутки

В Элисте в рамках подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период будет произведена плановая остановка водозаборов и прекращена подача воды с 4 утра 24 сентября до 8 вечера 25 сентября. В Элисте в рамках подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период будет произведена плановая остановка водозаборов и прекращена подача воды с 4 утра 24 сентября до 8 вечера 25 сентября.



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