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Сегодня, 12:38

Идет подготовка к отопительному сезону


Всего неделя остается у управляющих компаний, чтобы получить паспорта готовности. Что касается 18 домов, оставшихся без хозяйствующей организации, то, как заверили в министерстве ЖКХ и энергетики, в течение 10 дней вопрос будет решен.

В Элисте 439 многоэтажек, они получили необходимые документы. Еще 34 объекта также должны уложиться до следующего понедельника.



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