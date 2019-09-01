Идет подготовка к отопительному сезону

Всего неделя остается у управляющих компаний, чтобы получить паспорта готовности. Что касается 18 домов, оставшихся без хозяйствующей организации, то, как заверили в министерстве ЖКХ и энергетики, в течение 10 дней вопрос будет решен.



В Элисте 439 многоэтажек, они получили необходимые документы. Еще 34 объекта также должны уложиться до следующего понедельника. Всего неделя остается у управляющих компаний, чтобы получить паспорта готовности. Что касается 18 домов, оставшихся без хозяйствующей организации, то, как заверили в министерстве ЖКХ и энергетики, в течение 10 дней вопрос будет решен.В Элисте 439 многоэтажек, они получили необходимые документы. Еще 34 объекта также должны уложиться до следующего понедельника.



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