В администрации города прошло совещание

В администрации города есть обеспокоенность относительно отставания по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшней планёрке решено усилить контроль над ходом работ на столичных магистралях.



Там же обсудили обстановку с готовностью коммунальных служб Элисты к отопительному сезону. Неделю назад по управляющей компании Союз был составлен акт и направлен в Госжилнадзор.



32 дома, находящиеся в её ведении не прошли подготовку к зиме. Часть из них передана другой компании. Решается вопрос по дальнейшей деятельности организации. В преддверии сезона осенних дождей начата работа по расчистке русла реки Элистинки.



Сегодня же сообщили, что Элисту и Калмыкию на ежегодном конкурсе «Учитель года» в Грозном представляет победитель регионального этапа Дмитрий Довгополов. Финал и награждение пройдут в Москве 15 октября. В администрации города есть обеспокоенность относительно отставания по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшней планёрке решено усилить контроль над ходом работ на столичных магистралях.Там же обсудили обстановку с готовностью коммунальных служб Элисты к отопительному сезону. Неделю назад по управляющей компании Союз был составлен акт и направлен в Госжилнадзор.32 дома, находящиеся в её ведении не прошли подготовку к зиме. Часть из них передана другой компании. Решается вопрос по дальнейшей деятельности организации. В преддверии сезона осенних дождей начата работа по расчистке русла реки Элистинки.Сегодня же сообщили, что Элисту и Калмыкию на ежегодном конкурсе «Учитель года» в Грозном представляет победитель регионального этапа Дмитрий Довгополов. Финал и награждение пройдут в Москве 15 октября.



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