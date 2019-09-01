ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:33

В администрации города прошло совещание


В администрации города есть обеспокоенность относительно отставания по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшней планёрке решено усилить контроль над ходом работ на столичных магистралях.

Там же обсудили обстановку с готовностью коммунальных служб Элисты к отопительному сезону. Неделю назад по управляющей компании Союз был составлен акт и направлен в Госжилнадзор.

32 дома, находящиеся в её ведении не прошли подготовку к зиме. Часть из них передана другой компании. Решается вопрос по дальнейшей деятельности организации. В преддверии сезона осенних дождей начата работа по расчистке русла реки Элистинки.

Сегодня же сообщили, что Элисту и Калмыкию на ежегодном конкурсе «Учитель года» в Грозном представляет победитель регионального этапа Дмитрий Довгополов. Финал и награждение пройдут в Москве 15 октября.



Другие новости по теме:

  • Министерство ЖКХ контролирует подготовку к отопительному сезону
  • В администрации Элисты состоялось совещание
  • Элиста готовится к отопительному сезону
  • ОНФ продолжает осуществлять общественный контроль за ходом мусорной реформы
  • В Калмыкии будут безопасные и качественные дороги
  • В администрации Элисты прошло плановое совещание
  • В Элисте прошло еженедельное совещание администрации
  • В администрации Элисты прошло плановое совещание
  • Элиста готовится к отопительному сезону
  • Никто не останется без поддержки

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34