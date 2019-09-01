В 154 день рождения калмыцкой столицы Бату Хасиков вступил в должность главы республики, принеся ей клятву верности. В Элисту для участия в этой церемонии съехались многочисленные гости из соседних регионов, представители правительства России, высшей законодательной власти страны.



Ровно полгода назад указом Президента Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности Главы Калмыкии. Эти 6 месяцев стали решающими в выборе, который был сделан жителями республики 8 сентября. Более 80 процентов проголосовали за перемены.



В зале – почётные граждане республики, учёные, депутаты законодательной и исполнительной ветвей власти республики и страны.



В приветствии новому главе Калмыкии от Полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова, которое зачитал от его имени Владимир Гурба, звучит уверенность в успехе на пути к цели.



Обращаясь к собравшимся в зале, Хасиков вновь озвучил свою мечту о сильной и счастливой Калмыкии. Поблагодарил за работу и помощь в общем деле тех, кто рядом с ним, а тех, кто сомневается, за стимул к работе.



Поздравление Бату Хасикову с вступлением в должность направил куратор степного региона, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.



И сразу после короткой церемонии принятия присяги Глава Калмыкии Бату Хасиков обратился к жителям в новом качестве. И каждый связывает с этим событием свои надежды.



Сегодняшний день для большинства жителей республики связан с началом новой страницы в жизни степной республики. В 154 день рождения калмыцкой столицы Бату Хасиков вступил в должность главы республики, принеся ей клятву верности. В Элисту для участия в этой церемонии съехались многочисленные гости из соседних регионов, представители правительства России, высшей законодательной власти страны.Ровно полгода назад указом Президента Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности Главы Калмыкии. Эти 6 месяцев стали решающими в выборе, который был сделан жителями республики 8 сентября. Более 80 процентов проголосовали за перемены.В зале – почётные граждане республики, учёные, депутаты законодательной и исполнительной ветвей власти республики и страны.В приветствии новому главе Калмыкии от Полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова, которое зачитал от его имени Владимир Гурба, звучит уверенность в успехе на пути к цели.Обращаясь к собравшимся в зале, Хасиков вновь озвучил свою мечту о сильной и счастливой Калмыкии. Поблагодарил за работу и помощь в общем деле тех, кто рядом с ним, а тех, кто сомневается, за стимул к работе.Поздравление Бату Хасикову с вступлением в должность направил куратор степного региона, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.И сразу после короткой церемонии принятия присяги Глава Калмыкии Бату Хасиков обратился к жителям в новом качестве. И каждый связывает с этим событием свои надежды.Сегодняшний день для большинства жителей республики связан с началом новой страницы в жизни степной республики.



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