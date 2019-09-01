В Калмыкии стартовал конный поход

В Калмыкии стартовал очередной конный поход, приуроченный к открытию статуи Будды Майтрейи в Лагани. Паломники из разных уголков республики в пути находятся уже 10 дней. Они пересекли территорию Черноземельского района.



Следующая встреча с единомышленниками - поселок Улан Хол Лаганского РМО. Всадники намереваются добраться до пункта назначения в преддверии торжественного открытия статуи, которое намечено на 22 сентября. Церемония освящения начнется в 12 часов дня.



Затем состоится музыкальное подношение сводного оркестра под руководством Савра Катаева, также в программе мероприятия турнир по борьбе и спектакль «Я – Будда». А завершится праздник фейерверком. В Калмыкии стартовал очередной конный поход, приуроченный к открытию статуи Будды Майтрейи в Лагани. Паломники из разных уголков республики в пути находятся уже 10 дней. Они пересекли территорию Черноземельского района.Следующая встреча с единомышленниками - поселок Улан Хол Лаганского РМО. Всадники намереваются добраться до пункта назначения в преддверии торжественного открытия статуи, которое намечено на 22 сентября. Церемония освящения начнется в 12 часов дня.Затем состоится музыкальное подношение сводного оркестра под руководством Савра Катаева, также в программе мероприятия турнир по борьбе и спектакль «Я – Будда». А завершится праздник фейерверком.



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