ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:03

В субботу столица отметит день рождения


В эту субботу столица Калмыкии отметит 154 день рождения. К этой дате, служба регионального пенсионного ведомства, подготовила интересную статистику. В городе проживают 18 человек с именем Элиста и Элистина.

Есть тезки степной столицы и среди владелиц сертификатов на материнский капитал. Их 8. Всего же в списке пенсионеров 29 тысяч 874 человека. Из них социальную пенсию по городу получают более двух с половиной тысяч человек. Кстати, один элистинец перешагнул 100-летний рубеж.



Другие новости по теме:

  • Здесь и сейчас: о программе мероприятий на День города
  • В предстоящие выходные - День города!
  • Элиста отметит свой 153-й день рождения
  • Элиста отметит свой 153-й день рождения
  • В 2016 году в регионе выдали 1715 сертификатов на Материнский Капитал
  • Столица Калмыкии отметила очередной День рождения
  • В эту субботу Элиста отметит 151-й День рождения
  • На этой неделе Элиста отметит юбилей
  • Элистинка решила направить материнский капитал на будущую пенсию
  • В Калмыкии живут 4 пенсионерки с «олимпийским» именем

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34