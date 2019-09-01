В субботу столица отметит день рождения

В эту субботу столица Калмыкии отметит 154 день рождения. К этой дате, служба регионального пенсионного ведомства, подготовила интересную статистику. В городе проживают 18 человек с именем Элиста и Элистина.



Есть тезки степной столицы и среди владелиц сертификатов на материнский капитал. Их 8. Всего же в списке пенсионеров 29 тысяч 874 человека. Из них социальную пенсию по городу получают более двух с половиной тысяч человек. Кстати, один элистинец перешагнул 100-летний рубеж. В эту субботу столица Калмыкии отметит 154 день рождения. К этой дате, служба регионального пенсионного ведомства, подготовила интересную статистику. В городе проживают 18 человек с именем Элиста и Элистина.Есть тезки степной столицы и среди владелиц сертификатов на материнский капитал. Их 8. Всего же в списке пенсионеров 29 тысяч 874 человека. Из них социальную пенсию по городу получают более двух с половиной тысяч человек. Кстати, один элистинец перешагнул 100-летний рубеж.



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