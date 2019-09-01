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Вчера, 18:01

«Золотые ворота» заметно преобразятся


Уникальный памятник буддийской архитектуры «Золотые ворота» заметно преобразится. Установленный в 90 годах теперь уже прошлого века он требуют реконструкции. Также обновится и 15 метровая арка.

До ноября предстоит значительный объем работы, говорят специалисты. На эти цели из городской казны выделено более пяти миллионов рублей. Но не только этот объект изменит облик Элисты.

Больше всех пострадали изображения, которые нанесены на Южную сторону памятника, говорит художник Григорий Бюрчиев. Работа над поврежденными фрагментами требует больше усилий и времени.

Вспоминает, что 21 год назад вместе со своими коллегами занимался оформлением этого буддийского комплекса. Писали картины, отражающие историю степного народа. Их 28. Здесь и богатыри Джангара, и Великий шелковый путь, по которому шли караваны, и живописная просторная степь.

Золотистыми цветами заиграет 15 метровая арка. Обновятся колонны. Это популярная достопримечательность Элисты, никто не уходит без фотографии на фоне золотых ворот.

А когда звенят колокольчики можно смело загадывать желание. Их кстати, тоже отреставрируют. На реконструкцию памятника буддийской архитектуры будет направлено свыше пяти миллионов рублей.

А с появлением этого объекта зона отдыха в парке Дружба стала еще краше. Сооружена она из дерева и металла. Яркие украшения символизирует самое нежное и прекрасное чувство, которое испытывает каждый человек. Это подарок любимому городу, говорит Андрей Долтаев.

Он верит, что скамья влюбленных, которую он создал своими руками, соединит многие сердца, станет обязательным местом для создания свадебных фотографий.

Осадки помешали супругам Умаковых присесть на скамью влюбленных. Но они обещали выбрать погожий денек, обязательно сфотографироваться и поднять себе настроение.

Стали отсчитывать время после долгого перерыва и часы в центре города. Поменяли циферблат. Элиста к своему дню рождения преображается и хорошеет. А еще уютнее, чище и комфортнее столица станет после осенней посадки деревьев.



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