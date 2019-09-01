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Вчера, 17:54

Состоится инаугурация избранного Главы Калмыкии


Завтра состоится инаугурация избранного Главы Калмыкии Бату Хасикова. Церемония пройдет в рамках торжественного заседания Народного Хурала республики шестого созыва.

В нем примут участие депутаты парламента, представители федеральных органов власти, депутаты Госдумы, члены Совета федерации, руководители министерств и ведомств и многие другие.

В эти минуты там идет генеральный прогон, в большом зале заседаний правительства устанавливают аппаратуру, проверяют звуковое оборудование. По итогам выборов Бату Хасиков набрал более 80 процентов голосов жителей степного региона.



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