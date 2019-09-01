Завтра состоится инаугурация избранного Главы Калмыкии Бату Хасикова. Церемония пройдет в рамках торжественного заседания Народного Хурала республики шестого созыва.



В нем примут участие депутаты парламента, представители федеральных органов власти, депутаты Госдумы, члены Совета федерации, руководители министерств и ведомств и многие другие.



В эти минуты там идет генеральный прогон, в большом зале заседаний правительства устанавливают аппаратуру, проверяют звуковое оборудование. По итогам выборов Бату Хасиков набрал более 80 процентов голосов жителей степного региона. Завтра состоится инаугурация избранного Главы Калмыкии Бату Хасикова. Церемония пройдет в рамках торжественного заседания Народного Хурала республики шестого созыва.В нем примут участие депутаты парламента, представители федеральных органов власти, депутаты Госдумы, члены Совета федерации, руководители министерств и ведомств и многие другие.В эти минуты там идет генеральный прогон, в большом зале заседаний правительства устанавливают аппаратуру, проверяют звуковое оборудование. По итогам выборов Бату Хасиков набрал более 80 процентов голосов жителей степного региона.



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