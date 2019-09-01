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Вчера, 15:50

В Октябрьском районе будут построены спортивные площадки


В Октябрьском районе будут построены две новые спортивные площадки. Как отметил глава района Сангаджи Батыров благодаря программе инициативного бюджетирования, которое предусматривает разные источники финансирования, до ноября в поселке Хошеуты будет возведен один из объектов с искусственным покрытием.

На его возведение будет выделено более двух миллионов рублей. Также ведутся работы по строительству плоскостного спортивного сооружения в поселке Цаган Нур. Там открытие запланировано на октябрь.

Средства выделены в рамках федеральной программы по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях сельской местности. Также в рамках этого проекта в большецарынской школе номер два будет открыт спортивный клуб по стрельбе из лука.

В поселке Цаган-Нур футбольное поле размером 26 на 48 метров будет расположено на территории школьного двора. Его планируют ввести в эксплуатацию в начале октября.



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