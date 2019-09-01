Калмыцкая домбра стала брендом

Калмыцкая домбра – уже стала брендом. Есть решение Роспатента о государственной регистрации и о предоставлении исключительного права на такое наименование. Процедура брендирования началась в прошлом году.



Министерство культуры и туризма республики провело большую работу для того, чтобы придать инструменту особый статус. Художественной экспертной комиссией было получено заключение о том, что домбра соответствует необходимым критериям как изделие народного промысла, имеет особую ценность и значение для народа, и историю изготовления не менее 70 лет.



Далее на федеральном уровне дали разрешение на оформление. Напомним, заняться продвижением брендов в своих регионах сенаторам поручила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



По мнению парламентариев, это помогает развивать отечественную промышленность, завоёвывать международные рынки и подчёркивает самобытность каждого региона. Сенатор от Калмыкии Алексей Майоров рассказал о регистрации товарного знака «Калмыцкая домбра».



У калмыцкой домбры длинная история, собственная исполнительская техника и нелёгкая судьба. Вместе с народом инструмент перенес холодные годы в Сибири, чарующими звуками согревая людей вдали от степей, вернулась на родную землю, снова звонко заиграла. И не теряет популярности и по сей день. Калмыцкая домбра – уже стала брендом. Есть решение Роспатента о государственной регистрации и о предоставлении исключительного права на такое наименование. Процедура брендирования началась в прошлом году.Министерство культуры и туризма республики провело большую работу для того, чтобы придать инструменту особый статус. Художественной экспертной комиссией было получено заключение о том, что домбра соответствует необходимым критериям как изделие народного промысла, имеет особую ценность и значение для народа, и историю изготовления не менее 70 лет.Далее на федеральном уровне дали разрешение на оформление. Напомним, заняться продвижением брендов в своих регионах сенаторам поручила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.По мнению парламентариев, это помогает развивать отечественную промышленность, завоёвывать международные рынки и подчёркивает самобытность каждого региона. Сенатор от Калмыкии Алексей Майоров рассказал о регистрации товарного знака «Калмыцкая домбра».У калмыцкой домбры длинная история, собственная исполнительская техника и нелёгкая судьба. Вместе с народом инструмент перенес холодные годы в Сибири, чарующими звуками согревая людей вдали от степей, вернулась на родную землю, снова звонко заиграла. И не теряет популярности и по сей день.



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