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Вчера, 15:42

Сегодня – Всемирный день риса


Сегодня – Всемирный день риса. Эта культура, и как все крупы, состоит из крахмала, то есть углеводов. Он делает рис питательным, так как богат белками, витаминами, минералами и клетчаткой, легко переваривается.

Культура почти не содержит соли, но в ней много калия, который нейтрализует действие солей в организме. В Калмыкии имеются свои рисовые чеки. Сегодня практически во всех профильных хозяйствах началась уборочная кампания. Аграрии планируют собрать не менее 16 тысяч тонн белого золота. Это больше чем в прошлом году.

Мы должны не только сохранить позиции, но и постепенно наращивать их. Поддержать и способствовать развитию этого сельхозпроизводства – принципиально важный момент. Отметил сегодня на своей странице в соцсетях Бату Хасиков.

Наша задача – сформировать бренд, именно в этом я вижу перспективу развития отрасли и один из путей повышения конкурентоспособности. Для этого, безусловно, необходима господдержка, которую мы будем обеспечивать, подчеркнул он.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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