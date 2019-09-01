Утверждены правила выплаты на ипотеку многодетным семьям

Правительство страны утвердило правила выплаты 450 тысяч рублей на ипотеку многодетным. Теперь у заемщиков при рождении у них третьего и последующих детей с 1 января этого года есть возможность получить без малого полмиллиона на погашение ипотеки.



82-летний Сергей Этыров живет заботами внуков. У дочери Тамары шестеро детей, а скоро появится на свет седьмой. Она благодарна отцу за помощь, за то, что помогает поддерживать порядок в доме. А главное, он умеет подобрать ключик к малышам и взрослым.



Старшая внучка поступила в КалмГУ на отделение СПО, шестиклассник Санал - учится в казачьем кадетском корпусе в Городовиковске. Остальные, кто в школе, кто в детском саду, здесь в поселке Аршан.



Тамара Манжеева, рассказывает, что есть проблема с жильем. Дом в аварийном состоянии. Купили его практически ветхим на средства маткапитала 10 лет назад.



Теперь многодетная семья в общей очереди на улучшение жилищных условий в городской администрации. Когда смогут получить квадратные метры – неизвестно.



Об этой государственной поддержке Тамара Манжеева узнала на собрании объединения «Многодетных матерей» в Элисте. На встречу пригласили представителей тех структур, которым предстоит реализовать федеральный проект «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» в регионе.



По словам руководителя Натальи Чужаевой, мероприятие проводится с целью информировать общественность, так как программа вступает в законную силу уже с 25 сентября.



Между тем, редакция «Вестей» обратилась за комментарием к руководителю министерства социального развития. По словам Марины Ользятиевой, господдержка – а это 450 тыс. рублей – пойдет на полную или частичную оплату жилищного кредита и будут выдаваться многодетной семье, у которой третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года. Срок действия закона до 31 декабря 22 года.



Кроме того, на погашение кредита можно задействовать еще и федеральный маткапитал, если семья еще не воспользовалась им. В сумме получится 900 тыс. рублей. Также на эти цели могут быть направлены и средства регионального материнского сертификата.



Средства могут быть выделены, если заемщик заключит договор на приобретение не только квартиры, но и земельного участка для индивидуального жилищного строительства или объекта на нем. Это больше всего устраивает семью Санала и Тамары Манжеевых.



По сведениям республиканского ЗАГСа с начала года родился 1961 ребенок. Из них 784 – в многодетных семьях. Правительство страны утвердило правила выплаты 450 тысяч рублей на ипотеку многодетным. Теперь у заемщиков при рождении у них третьего и последующих детей с 1 января этого года есть возможность получить без малого полмиллиона на погашение ипотеки.82-летний Сергей Этыров живет заботами внуков. У дочери Тамары шестеро детей, а скоро появится на свет седьмой. Она благодарна отцу за помощь, за то, что помогает поддерживать порядок в доме. А главное, он умеет подобрать ключик к малышам и взрослым.Старшая внучка поступила в КалмГУ на отделение СПО, шестиклассник Санал - учится в казачьем кадетском корпусе в Городовиковске. Остальные, кто в школе, кто в детском саду, здесь в поселке Аршан.Тамара Манжеева, рассказывает, что есть проблема с жильем. Дом в аварийном состоянии. Купили его практически ветхим на средства маткапитала 10 лет назад.Теперь многодетная семья в общей очереди на улучшение жилищных условий в городской администрации. Когда смогут получить квадратные метры – неизвестно.Об этой государственной поддержке Тамара Манжеева узнала на собрании объединения «Многодетных матерей» в Элисте. На встречу пригласили представителей тех структур, которым предстоит реализовать федеральный проект «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» в регионе.По словам руководителя Натальи Чужаевой, мероприятие проводится с целью информировать общественность, так как программа вступает в законную силу уже с 25 сентября.Между тем, редакция «Вестей» обратилась за комментарием к руководителю министерства социального развития. По словам Марины Ользятиевой, господдержка – а это 450 тыс. рублей – пойдет на полную или частичную оплату жилищного кредита и будут выдаваться многодетной семье, у которой третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года. Срок действия закона до 31 декабря 22 года.Кроме того, на погашение кредита можно задействовать еще и федеральный маткапитал, если семья еще не воспользовалась им. В сумме получится 900 тыс. рублей. Также на эти цели могут быть направлены и средства регионального материнского сертификата.Средства могут быть выделены, если заемщик заключит договор на приобретение не только квартиры, но и земельного участка для индивидуального жилищного строительства или объекта на нем. Это больше всего устраивает семью Санала и Тамары Манжеевых.По сведениям республиканского ЗАГСа с начала года родился 1961 ребенок. Из них 784 – в многодетных семьях.



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