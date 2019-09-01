Региональные трассы Калмыкии войдут в опорную сеть дорог России

Региональные дороги Калмыкии войдут в опорную сеть автомобильных дорог России. К проекту по их формированию приступил Росавтодор. Для этого предполагается включить основные существующие и перспективные маршруты межрегиональных и транзитных перевозок с увязкой их с федеральной сетью и реализацией инвестиционных проектов.



Это позволит улучшить качество содержания региональных дорог.



Также Минтранс России положительно оценил ход реализации в Калмыкии нацпроекта «Безопасные дороги» в ходе всероссийского совещания, которое прошло в формате видеоконференции с субъектами страны. Было уделено особое внимание тем, в которых по итогам мониторинга выявлено недостаточное выполнение мероприятий.



А вот степной регион наряду с Астраханской и Магаданской областями, Севастополем, Хакасией, Якутией и Дагестаном были названы в числе тех, кто эффективно справляется с задачей. Предварительные итоги первого года реализации во всех субъектах будут подведены в октябре. Региональные дороги Калмыкии войдут в опорную сеть автомобильных дорог России. К проекту по их формированию приступил Росавтодор. Для этого предполагается включить основные существующие и перспективные маршруты межрегиональных и транзитных перевозок с увязкой их с федеральной сетью и реализацией инвестиционных проектов.Это позволит улучшить качество содержания региональных дорог.Также Минтранс России положительно оценил ход реализации в Калмыкии нацпроекта «Безопасные дороги» в ходе всероссийского совещания, которое прошло в формате видеоконференции с субъектами страны. Было уделено особое внимание тем, в которых по итогам мониторинга выявлено недостаточное выполнение мероприятий.А вот степной регион наряду с Астраханской и Магаданской областями, Севастополем, Хакасией, Якутией и Дагестаном были названы в числе тех, кто эффективно справляется с задачей. Предварительные итоги первого года реализации во всех субъектах будут подведены в октябре.



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