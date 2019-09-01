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Сегодня, 18:00

Здесь и сейчас: о программе мероприятий на День города


В предстоящие выходные столица Калмыкии отметит сто пятьдесят четвертый день рождения. Сегодня в прямом радио эфире общественно-политической программы «Здесь и Сейчас» на вопросы отвечали Заместитель Главы Администрации Элисты Истя Мушаев и начальник Управления культуры и туризма Данзан Эрдниев.

Они рассказали о программе мероприятий, о том, как готовится город к празднику. Как было озвучено поздравить элистинцев приедут звезды российской эстрады – Доминик Джокер и группа «Премьер-министр».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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