Здесь и сейчас: о программе мероприятий на День города

В предстоящие выходные столица Калмыкии отметит сто пятьдесят четвертый день рождения. Сегодня в прямом радио эфире общественно-политической программы «Здесь и Сейчас» на вопросы отвечали Заместитель Главы Администрации Элисты Истя Мушаев и начальник Управления культуры и туризма Данзан Эрдниев.



Они рассказали о программе мероприятий, о том, как готовится город к празднику. Как было озвучено поздравить элистинцев приедут звезды российской эстрады – Доминик Джокер и группа «Премьер-министр». В предстоящие выходные столица Калмыкии отметит сто пятьдесят четвертый день рождения. Сегодня в прямом радио эфире общественно-политической программы «Здесь и Сейчас» на вопросы отвечали Заместитель Главы Администрации Элисты Истя Мушаев и начальник Управления культуры и туризма Данзан Эрдниев.Они рассказали о программе мероприятий, о том, как готовится город к празднику. Как было озвучено поздравить элистинцев приедут звезды российской эстрады – Доминик Джокер и группа «Премьер-министр».



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