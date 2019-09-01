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Сегодня, 17:55

Известна дата заседания депутатов ЭГС


Стала известна дата первого заседания депутатов ЭГС в новом составе. Оно состоится 26 сентября и будет носить организационный характер. 25 человек шестого созыва должны выбрать председателя и членов комиссий.

От единого избирательного округа прошло 18 кандидатов, среди которых 10 человек - члены партии «Единая Россия», 3 – «Справедливой России», 3 от КПРФ и по одному от ЛДПР и партии КПСС. По одномандатным избирательным округам 7 депутатов - члены «Единой России».



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