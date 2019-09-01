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Сегодня, 15:09

Продолжается строительство мусорного полигона


В Калмыкии продолжается строительство нового мусорного полигона. Сегодня с инспекционной проверкой там побывал министр ЖКХ и энергетики Евгений Мамутов. Как было озвучено строиться полигон, будет в четыре этапа. Общая площадь 10 гектаров.

На сегодняшний день ведутся работы первого этапа, их готовность составляет 80 процентов. До стопроцентного заполнения полигона находящегося близ Элисты осталось максимум полтора года. На сегодня его ресурс исчерпан практически на девяносто процентов.

А реализация так называемой мусорной реформы в стране требует скорректировать систему обращения с ТКО. На эти цели направлен целевая региональная программа и нацпроект «Экология». Уже начато строительство нового полигона.

Уже завершаются земляные работы на первом котловане. Отсек, площадью 2 с половиной гектара, будет оснащен искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата, а также локальными очистными сооружениями. Параллельно начались работы на втором объекте.

Строительство полигона твердых бытовых отходов ведется под наблюдением регионального отделения национального общественного центра по контролю в сфере ЖКХ.

Этот вопрос на особом контроле правительства Калмыкии. Как было заявлено на заседании кабинета министров, необходимо отстроить и межрайонные мусороперегрузочные станции. Объёмы утилизации ТКО в республике пока не значительные. Потому ответственным ведомствам были даны поручения.

Что касается старого полигона то, по окончанию срока его эксплуатации будет составлен проект рекультивации объекта.



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