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Сегодня, 13:06

Футбольная команда «Чингис хан» - победитель Всероссийского турнира


Элистинская детская футбольная команда «Чингис хан» стала победителем Всероссийского турнира «Большие звезды светят малым», который сегодня завершился в поселке Витязево Краснодарского края.
В финале они обыграли сверстников из Кировской школы. Таким образом, ребята из Калмыкии завершили соревнования со 100-процентным результатом: 9 побед из девяти. Напомним, это крупнейший международный фестиваль для мальчиков 9 лет. Всего в соревнованиях принимали участие 100 сборных.



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