В субботу пройдет ярмарка выходного дня

Уже в эту субботу 21 сентября в рамках празднования 154-летия со дня основания города Элисты состоится ярмарка выходного дня. Об этом сообщали в столичной администрации. Ярмарка откроется в 8 часов утра и будет проходить на территории площадки бывшего овощного рынка в 3 микрорайоне.



Будет представлен значительный ассортимент овощей, фруктов, мяса, рыбы, меда, кулинарных изделий и многое другое.



И как стало известно поздравить элистинцев и гостей столицы с праздником приедут звезды российской эстрады – Доминик Джокер и группа «Премьер-министр». Уже в эту субботу 21 сентября в рамках празднования 154-летия со дня основания города Элисты состоится ярмарка выходного дня. Об этом сообщали в столичной администрации. Ярмарка откроется в 8 часов утра и будет проходить на территории площадки бывшего овощного рынка в 3 микрорайоне.Будет представлен значительный ассортимент овощей, фруктов, мяса, рыбы, меда, кулинарных изделий и многое другое.И как стало известно поздравить элистинцев и гостей столицы с праздником приедут звезды российской эстрады – Доминик Джокер и группа «Премьер-министр».



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