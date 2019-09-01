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Сегодня, 12:59

В Элисте состоится фестиваль спектаклей для детей


В Элисте состоится второй международный фестиваль спектаклей для детей «Кееда»: Свои сердца подарим детям! Проводится он с 2017 года. В этот раз принимают участие коллективы театров Республики Крым и стран ближнего Зарубежья: Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана.

Организаторы мероприятия уверены, что фестиваль «Кееда», который стартует 25 сентября, станет еще одним ярким событием в череде масштабных мероприятий Года театра в Калмыкии.



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