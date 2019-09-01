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Сегодня, 12:48

Подготовка к гастрономическому фестивалю в разгаре


Одно из предстоящих событий сентября - это проведение гастрономического фестиваля вблизи поселка Лола. Подготовительная работа в разгаре. Элистинцы и гости степной столицы смогут продегустировать блюда из баранины и говядины. Всех, кто придет на праздник ждет калмыцкая чайная церемония.

Калмыцкой чайной церемонии отводится особое место в программе фестиваля. Элистинцы и гости столицы смогут не только продегустировать джомбу, но и узнать разные рецепты. Участник мероприятия Светлана Аджиева даст мастер класс и расскажет о целебных свойствах чая.

Нашей съемочной группе она продемонстрировала два варианта приготовления питательного напитка из прессованного плиточного чая. Он поддерживал силы кочевников, которые целыми сутками находились в степи. Это хурсн ця, с обжаренными шкварками из бараньего внутреннего жира и цампа-чай с обжаренной мукой.

А вот если в классический калмыцкий чай добавить мускатный орех, то он обладает успокаивающим действием и укрепляет иммунитет. Кстати, существует легенда, в которой повествуется о чудесном исцелении ламы Цзонхавы – религиозного реформатора, с помощью этого божественного напитка.

С тех пор верующие, подносят джомбу к алтарю. Кроме того, в этот день туристам продемонстрируют стилизованные обряды, встречающиеся в культуре всех кочевых народов. Например, сжигания Хар мангас - воплощения абсолютного зла и возведения Ова – насыпи из камней, которая считается жилищем хранителей местности.

Эти ритуалы, по преданиям, избавляют от любого негатива и даруют благословение духов земли. Проводили их, говорят организаторы, в добуддийскую эпоху, во времена тенгриантства. Или поклонения Вечному синему небу. В этот раз они проводятся скорее для зрелищности.

Подготовка к предстоящему событию, которое соберет большое количество туристов, в самом разгаре. Как говорит Гилян Павлова, занимающаяся организацией их приезда, уже подтвердили свое участие гости из Москвы, Ростова-на-Дону, Астрахани и Волгограда.

Их ожидает мастер-класс двух шеф-поваров из Москвы и Санкт-Петербурга, дегустация нового калмыцкого блюда. Его должны придумать участники специального конкурса. Основной ингредиент – всеми любимые мраморная говядина и баранина, ставшие брэндом региона. Победителя ждет приз.

Среди основных задач, по словам одного из организаторов фестиваля Байрты Тостаевой, пересмотреть отношение к национальной кухне, стремиться к ее универсальности, сделать флагманом мировых гастрономических приоритетов.

Кроме того, каждый гость фестиваля сможет насладиться степным воздухом, живописными видами степи, стать участниками национальных игр и пройти конным маршрутом.



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