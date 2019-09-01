Звание Почетный гражданин Калмыкии присвоено Софье Лиджи-Горяевой, заслуженному деятелю науки республики, кандидату социологических наук. В этом году она отметила 80-летие. Церемония награждения состоялась сегодня в стенах Калмыцкого научного Центра РАН, в котором она прошла путь от сотрудника до ученого секретаря.



Вот уже 19 лет она бессменно трудится в Институте комплексных исследований аридных территорий. На ее счету 170 научных работ и публикаций, а также 8 монографий.



Презентация девятой под названием «Калмыкия в зеркале социологии» состоялась сегодня в ходе научно-практической конференции, посвященной одной из важных тем «Аридные территории Юга России: социальные и экологические проблемы. В ней принимали участие ученые Калмыкии и Волгограда. Звание Почетный гражданин Калмыкии присвоено Софье Лиджи-Горяевой, заслуженному деятелю науки республики, кандидату социологических наук. В этом году она отметила 80-летие. Церемония награждения состоялась сегодня в стенах Калмыцкого научного Центра РАН, в котором она прошла путь от сотрудника до ученого секретаря.Вот уже 19 лет она бессменно трудится в Институте комплексных исследований аридных территорий. На ее счету 170 научных работ и публикаций, а также 8 монографий.Презентация девятой под названием «Калмыкия в зеркале социологии» состоялась сегодня в ходе научно-практической конференции, посвященной одной из важных тем «Аридные территории Юга России: социальные и экологические проблемы. В ней принимали участие ученые Калмыкии и Волгограда.



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