Национальный банк Калмыкии проведет экскурсии

В Калмыцком отделении Нацбанка проведут экскурсии для всех желающих. В субботу состоится день открытых дверей. Для гостей мероприятия запланированы образовательная и развлекательная программы.



На открытой площадке перед зданием все желающие смогут выковать сувенирную монетку под руководством опытного кузнеца, заглянуть внутрь бронированной инкассаторской машины и примерить обмундирование.



По традиции, в этот день жители и гости Калмыкии смогут побывать с экскурсией в музее банка, посмотреть, как работает техника для пересчета наличности и определения подлинности купюр и монет, а также принять участие в мастер-классах и викторинах на финансовую грамотность. В Калмыцком отделении Нацбанка проведут экскурсии для всех желающих. В субботу состоится день открытых дверей. Для гостей мероприятия запланированы образовательная и развлекательная программы.На открытой площадке перед зданием все желающие смогут выковать сувенирную монетку под руководством опытного кузнеца, заглянуть внутрь бронированной инкассаторской машины и примерить обмундирование.По традиции, в этот день жители и гости Калмыкии смогут побывать с экскурсией в музее банка, посмотреть, как работает техника для пересчета наличности и определения подлинности купюр и монет, а также принять участие в мастер-классах и викторинах на финансовую грамотность.



Смотреть полный выпуск новостей



