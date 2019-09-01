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Вчера, 18:39

Национальный банк Калмыкии проведет экскурсии


В Калмыцком отделении Нацбанка проведут экскурсии для всех желающих. В субботу состоится день открытых дверей. Для гостей мероприятия запланированы образовательная и развлекательная программы.

На открытой площадке перед зданием все желающие смогут выковать сувенирную монетку под руководством опытного кузнеца, заглянуть внутрь бронированной инкассаторской машины и примерить обмундирование.

По традиции, в этот день жители и гости Калмыкии смогут побывать с экскурсией в музее банка, посмотреть, как работает техника для пересчета наличности и определения подлинности купюр и монет, а также принять участие в мастер-классах и викторинах на финансовую грамотность.



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