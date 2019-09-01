Начался прием заявок по программе «Агростартап»

Начался прием заявок на предоставление грантов по программе «Агростартап». Один из претендентов Алексей Менкнасунов, открывший в этом году свое фермерское хозяйство, расположенное на территории СМО Утта Яшкульского района.



У него в аренде животноводческая стоянка и пастбищное угодье площадью 1300 га. Сформирован и штат работников. В планах – закупить не менее 40 голов крупного рогатого скота. Как раз необходимые на эти цели он может получить по программе «Агростартап». Начался прием заявок на предоставление грантов по программе «Агростартап». Один из претендентов Алексей Менкнасунов, открывший в этом году свое фермерское хозяйство, расположенное на территории СМО Утта Яшкульского района.У него в аренде животноводческая стоянка и пастбищное угодье площадью 1300 га. Сформирован и штат работников. В планах – закупить не менее 40 голов крупного рогатого скота. Как раз необходимые на эти цели он может получить по программе «Агростартап».



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