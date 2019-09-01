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Вчера, 18:34

Начался прием заявок по программе «Агростартап»


Начался прием заявок на предоставление грантов по программе «Агростартап». Один из претендентов Алексей Менкнасунов, открывший в этом году свое фермерское хозяйство, расположенное на территории СМО Утта Яшкульского района.

У него в аренде животноводческая стоянка и пастбищное угодье площадью 1300 га. Сформирован и штат работников. В планах – закупить не менее 40 голов крупного рогатого скота. Как раз необходимые на эти цели он может получить по программе «Агростартап».



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