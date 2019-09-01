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Вчера, 18:32

Осень – время готовиться к зиме


Осень – время готовиться к зиме, причем не только задуматься о теплых вещах или привести в порядок коммунальные объекты. Рачительные хозяйки в эти дни занимаются тяжелым, но очень приятным, а главное, в будущем весьма полезным делом – консервированием.

Десятки килограммов овощей и фруктов кочуют с огородов на стол, а затем в банки. Однако, многие вынуждены закупать продукты на рынках. Наша съемочная группа побродила сегодня по торговым рядам, и узнала, не подорожали ли главные ингредиенты для солений и варений.

Именно в эти дни хозяйки консервируют на зиму овощи и салаты, закрывают компоты и варенья. А кто-то уже радуется ровным рядам банок в

У Татьяны Дейникиной большая семья. На 7 человек каждую зиму она готовит примерно 100 банок консервов и различных маринадов. В этом году благодаря низкой цене в её погребе есть даже консервированные арбузы. Для двух внуков молодая бабушка приготовила вкусные варенья и компоты. Что-то выращено на своём огороде, а что-то приобретено на столичном рынке.

Действительно, с начала года заметно изменились цены на овощную и плодовую продукцию на рынках Элисты. Об этом же говорят и данные Федеральной службы государственной статистики.

Именно сюда приходят горожане за свежими огурчиками, помидорчиками, капустой, картошкой. Бойкая торговля на овощных рядах элистинского рынка начинается затемно. Свежая продукция завозится сюда ночью.

Жизнь на овощном рынке столицы кипит круглосуточно. Наиболее оживленно здесь ранним утром, когда происходит закупка продуктов оптом. Самые массовые дни – четверг, пятница и суббота. А вот что касается цен, давайте спросим у покупателей.

Церен Церенов – член крестьянско-фермерского хозяйства в Октябрьском районе, где вот уже много лет выращивают перец, огурцы и баклажаны. Анализ цен – одно из необходимых условий успеха их дела.

Приемлемые цены на столичном рынке обеспечивают местные предприниматели. Именно овощеводы из Юстинского, Яшкульского, Ики-Бурульского районов республики являются его основными поставщиками. И лишь картофель и фрукты завозится из соседних регионов. Что и сказывается на их цене.



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