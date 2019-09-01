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Вчера, 18:21

«День безопасности» состоялся в Калмыкии


«День безопасности» сегодня состоялся в Калмыкии. Его основная цель – привлечь внимание к обеспечению безопасного производства работ и Охране труда. Организатором выступил «Каспийский Трубопроводный Консорциум». Участие приняли свыше 450 человек. Это сотрудники подразделений «КТК» из разных регионов России и зарубежья, а также подрядные организации и партнеры компании.

Десять команд по двадцать пять человек в каждой впервые собрались на калмыцкой земле. Наперегонки они тушили пожар, спасали пострадавших, проходили полосу препятствий, быстро реагировали и решали поставленные перед ними задачи.

В торжественной церемонии открытия принял участие избранный глава Калмыкии Бату Хасиков. Приветствуя гостей степного края, он поблагодарил «КТК» за социальную поддержку региона.



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