В центре города – аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются жители улиц Городовикова, Илишкина, Суссева. Определяют масштаб повреждения. Энергетики приступил к ликвидации аварии. По предварительной версии, повреждение кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ. В центре города – аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются жители улиц Городовикова, Илишкина, Суссева. Определяют масштаб повреждения. Энергетики приступил к ликвидации аварии. По предварительной версии, повреждение кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ.



Смотреть полный выпуск новостей



