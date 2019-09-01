В ближайшие 3 дня ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сегодня сообщили в управлении МЧС. По данным специалистов, температура воздуха днем понизится до 13-18 градусов, ночью – до 7-12. Прогнозируется также усиление ветра. В ближайшие 3 дня ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сегодня сообщили в управлении МЧС. По данным специалистов, температура воздуха днем понизится до 13-18 градусов, ночью – до 7-12. Прогнозируется также усиление ветра.



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