Директор центра предпринимательства ответит за мошенничество

Директор центра предпринимательства ответит за многомилионное мошенничество. Как сообщили в прокуратуре, он обвиняется в растратах, хищении чужого имущества, совершенных с использованием служебного положения в особо крупных и крупных размерах.



По данным прокуратуры, еще два эпизода хищения чужого имущества были совершены директором центра предпринимательства в 2015 и 2016 годах на общую сумму свыше восьми миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в элистинский городской суд. Директор центра предпринимательства ответит за многомилионное мошенничество. Как сообщили в прокуратуре, он обвиняется в растратах, хищении чужого имущества, совершенных с использованием служебного положения в особо крупных и крупных размерах.По данным прокуратуры, еще два эпизода хищения чужого имущества были совершены директором центра предпринимательства в 2015 и 2016 годах на общую сумму свыше восьми миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в элистинский городской суд.



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