В Калмыкии началась уборка риса

Практически во всех рисоводческих хозяйствах Калмыкии началась уборочная кампания. В этом году из-за прохладной погоды в августе, зерно еще не успело, как следует созреть, потому аграрии не спешат убирать с полей белое золото. Тем не менее, на полях с утра и до вечера трудятся несколько бригад, которые занимаются валом.



Аграрии сравнивают этот злак с маленьким ребенком — уж больно культура непредсказуемая и интересная, оттого и наиболее сложная из всех. Уборка риса — работа пыльная. С ним возиться приходится больше всего. Рис очень любит воду, но зато потом подавай ему тепло и сухость.



Увидеть комбайн, передвигающийся на гусеницах вместо колес можно только на рисовых чеках. Ведь он сможет проехать по сырой почве. Окончательно воду слили с поля не так давно. Это связано с тем, что прохладная погода в августе не способствовала быстрому созреванию зерна. А потому сейчас аграрии не спешат с уборкой.



Их усилия в первую очередь направлены на сохранение качества урожая белого золота. Большецарынский рис ценится за свои потребительские и технологические характеристики – рассказывает нам руководитель одно из крупнейших хозяйств Владимир Цыбулин.



В этом году рисоводы смогли увеличить посевные площади практически на тысячу гектаров благодаря увеличению объемов подаваемой по Сарпинской обводнительно-оросительной системе воды. Сейчас главное вовремя собрать урожай, а процесс этот долгий и кропотливый.



Боярин, южанин, контакт. Всё это названия сортов риса, выращиваемого на территории Октябрьского района. Урожай планируют получить в этом году не менее 16 тысяч тонн зерна. Что на полторы – две тысячи больше.



25 дней понадобится аграриям, чтобы завершить уборку на рисовых чеках. Это при условии, что позволит погода. Из более чем четырех тысяч гектаров скошено на свал шестьсот тридцать. Практически во всех рисоводческих хозяйствах Калмыкии началась уборочная кампания. В этом году из-за прохладной погоды в августе, зерно еще не успело, как следует созреть, потому аграрии не спешат убирать с полей белое золото. Тем не менее, на полях с утра и до вечера трудятся несколько бригад, которые занимаются валом.Аграрии сравнивают этот злак с маленьким ребенком — уж больно культура непредсказуемая и интересная, оттого и наиболее сложная из всех. Уборка риса — работа пыльная. С ним возиться приходится больше всего. Рис очень любит воду, но зато потом подавай ему тепло и сухость.Увидеть комбайн, передвигающийся на гусеницах вместо колес можно только на рисовых чеках. Ведь он сможет проехать по сырой почве. Окончательно воду слили с поля не так давно. Это связано с тем, что прохладная погода в августе не способствовала быстрому созреванию зерна. А потому сейчас аграрии не спешат с уборкой.Их усилия в первую очередь направлены на сохранение качества урожая белого золота. Большецарынский рис ценится за свои потребительские и технологические характеристики – рассказывает нам руководитель одно из крупнейших хозяйств Владимир Цыбулин.В этом году рисоводы смогли увеличить посевные площади практически на тысячу гектаров благодаря увеличению объемов подаваемой по Сарпинской обводнительно-оросительной системе воды. Сейчас главное вовремя собрать урожай, а процесс этот долгий и кропотливый.Боярин, южанин, контакт. Всё это названия сортов риса, выращиваемого на территории Октябрьского района. Урожай планируют получить в этом году не менее 16 тысяч тонн зерна. Что на полторы – две тысячи больше.25 дней понадобится аграриям, чтобы завершить уборку на рисовых чеках. Это при условии, что позволит погода. Из более чем четырех тысяч гектаров скошено на свал шестьсот тридцать.



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