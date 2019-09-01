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Сегодня, 12:54

В Калмыкии началась уборка риса


Практически во всех рисоводческих хозяйствах Калмыкии началась уборочная кампания. В этом году из-за прохладной погоды в августе, зерно еще не успело, как следует созреть, потому аграрии не спешат убирать с полей белое золото. Тем не менее, на полях с утра и до вечера трудятся несколько бригад, которые занимаются валом.

Аграрии сравнивают этот злак с маленьким ребенком — уж больно культура непредсказуемая и интересная, оттого и наиболее сложная из всех. Уборка риса — работа пыльная. С ним возиться приходится больше всего. Рис очень любит воду, но зато потом подавай ему тепло и сухость.

Увидеть комбайн, передвигающийся на гусеницах вместо колес можно только на рисовых чеках. Ведь он сможет проехать по сырой почве. Окончательно воду слили с поля не так давно. Это связано с тем, что прохладная погода в августе не способствовала быстрому созреванию зерна. А потому сейчас аграрии не спешат с уборкой.

Их усилия в первую очередь направлены на сохранение качества урожая белого золота. Большецарынский рис ценится за свои потребительские и технологические характеристики – рассказывает нам руководитель одно из крупнейших хозяйств Владимир Цыбулин.

В этом году рисоводы смогли увеличить посевные площади практически на тысячу гектаров благодаря увеличению объемов подаваемой по Сарпинской обводнительно-оросительной системе воды. Сейчас главное вовремя собрать урожай, а процесс этот долгий и кропотливый.

Боярин, южанин, контакт. Всё это названия сортов риса, выращиваемого на территории Октябрьского района. Урожай планируют получить в этом году не менее 16 тысяч тонн зерна. Что на полторы – две тысячи больше.

25 дней понадобится аграриям, чтобы завершить уборку на рисовых чеках. Это при условии, что позволит погода. Из более чем четырех тысяч гектаров скошено на свал шестьсот тридцать.



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