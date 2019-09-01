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Сегодня, 12:49

В Лагани состоится освящение статуи Будды Майтрейи


В Калмыкии состоится событие исторического значения: освящение статуи Будды Майтрейи в Лагани, самой большой в Европе. Церемонию возглавят Досточтимые Тело Тулку Ринпоче и Еше Ринпоче. Будда Грядущего придет на смену эре Будды Шакьямуни.

По словам Йонтен-гелюнга, буддисты всего мира в ожидании этого проводят большие мероприятия, строят ступы и статуи. Лаганская построена по благословению и проекту великого Учителя Сопо Ринпоче на пожертвование верующих и мирян.

День освящения - воскресенье, 22 сентября, станет праздничным. Свои подношения адресуют многие творческие коллективы. Состоятся концерты с участием профессиональных и самодеятельных артистов, выступление сводного оркестра Калмыкии под руководством Савра Катаева, спектакль «Я – Будда», а также спортивные мероприятия.



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