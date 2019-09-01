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Сегодня, 12:40

Калмыкия присоединится к всероссийской акции «Сохраним лес»


Калмыкия присоединится к всероссийской акции «Сохраним лес». Она стартовала по всей стране в рамках нацпроекта «Экология». Степной регион из-за засушливых климатических условий приступит к посадке только в октябре. Предполагаемая площадь – почти 750 тысяч гектаров на территории четырех лесничеств.

Всего будет высажено полторы тысячи сеянцев смородины, вяза и джузгуна. Пока же в рамках экомарафона в республике проходят субботники, а 19 октября на территории Аршанского хурула в рамках всероссийской акции «Живи лес» будет высажено шесть тысяч деревьев.

Стать участником может каждый. Использовать будут саженцы, выращенные в Ергенинском, Башантинском и Хар-Толгинском питомниках.



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