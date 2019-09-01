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Сегодня, 12:36

Инспекторская проверка объектов в парке Победы


С инспекторской проверкой на объектах, вошедших в федеральную программу «Формирование городской комфортной среды» побывал министр ЖКХ и энергетики. Работы в парке Победы в 7 микрорайоне были начаты месяц назад.

И, как мог убедиться Евгений Мамутов, благодаря тесному взаимодействию администрации и подрядной организации, выдерживается график мероприятий. На сегодня завершены работы по прокладке автоматической системы полива, кабелей уличного освещения, демонтажу бордюра. Приступили к укреплению тротуарного покрытия.

Завершение проекта намечено на конец ноября. К тому времени это место отдыха и культуры горожан кардинально поменяет облик. Как и Центральная аллея, где проект предполагает озеленение и возведение малых архитектурных форм.

По итогам министр Мамутов намерен провести рабочее совещание, на котором будут обсуждены те вопросы, которые были озвучены со стороны специалистов и подрядных организаций.



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