Инспекторская проверка объектов в парке Победы

С инспекторской проверкой на объектах, вошедших в федеральную программу «Формирование городской комфортной среды» побывал министр ЖКХ и энергетики. Работы в парке Победы в 7 микрорайоне были начаты месяц назад.



И, как мог убедиться Евгений Мамутов, благодаря тесному взаимодействию администрации и подрядной организации, выдерживается график мероприятий. На сегодня завершены работы по прокладке автоматической системы полива, кабелей уличного освещения, демонтажу бордюра. Приступили к укреплению тротуарного покрытия.



Завершение проекта намечено на конец ноября. К тому времени это место отдыха и культуры горожан кардинально поменяет облик. Как и Центральная аллея, где проект предполагает озеленение и возведение малых архитектурных форм.



По итогам министр Мамутов намерен провести рабочее совещание, на котором будут обсуждены те вопросы, которые были озвучены со стороны специалистов и подрядных организаций. С инспекторской проверкой на объектах, вошедших в федеральную программу «Формирование городской комфортной среды» побывал министр ЖКХ и энергетики. Работы в парке Победы в 7 микрорайоне были начаты месяц назад.И, как мог убедиться Евгений Мамутов, благодаря тесному взаимодействию администрации и подрядной организации, выдерживается график мероприятий. На сегодня завершены работы по прокладке автоматической системы полива, кабелей уличного освещения, демонтажу бордюра. Приступили к укреплению тротуарного покрытия.Завершение проекта намечено на конец ноября. К тому времени это место отдыха и культуры горожан кардинально поменяет облик. Как и Центральная аллея, где проект предполагает озеленение и возведение малых архитектурных форм.По итогам министр Мамутов намерен провести рабочее совещание, на котором будут обсуждены те вопросы, которые были озвучены со стороны специалистов и подрядных организаций.



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