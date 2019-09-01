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Сегодня, 12:24

Стартовал второй этап проекта «Яндекс.Лицей»


На базе Элистинской классической и Русской национальной гимназий стартовал второй этап проекта «Яндекс.Лицей». Школьники города, решившие принять в нём участие, получили возможность пройти он-лайн тестирование.

По его итогам 4 преподавателя специально подготовленные Ай-Ти компанией, отобрали для собеседования около сотни ребят. До конца недели будут сформированы группы.

Шанс ближе познакомится с самым востребованным языком программирования Python, получить навыки работы с ним и путёвку в компанию «Яндекс» в качестве стажёра появится у 60 учащихся старших классов.



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