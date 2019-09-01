На базе Элистинской классической и Русской национальной гимназий стартовал второй этап проекта «Яндекс.Лицей». Школьники города, решившие принять в нём участие, получили возможность пройти он-лайн тестирование.



По его итогам 4 преподавателя специально подготовленные Ай-Ти компанией, отобрали для собеседования около сотни ребят. До конца недели будут сформированы группы.



Шанс ближе познакомится с самым востребованным языком программирования Python, получить навыки работы с ним и путёвку в компанию «Яндекс» в качестве стажёра появится у 60 учащихся старших классов. На базе Элистинской классической и Русской национальной гимназий стартовал второй этап проекта «Яндекс.Лицей». Школьники города, решившие принять в нём участие, получили возможность пройти он-лайн тестирование.По его итогам 4 преподавателя специально подготовленные Ай-Ти компанией, отобрали для собеседования около сотни ребят. До конца недели будут сформированы группы.Шанс ближе познакомится с самым востребованным языком программирования Python, получить навыки работы с ним и путёвку в компанию «Яндекс» в качестве стажёра появится у 60 учащихся старших классов.



Смотреть полный выпуск новостей



