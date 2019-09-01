Активисты Народного фронта выявили опасные участки вблизи школ

Активисты общероссийского Народного фронта выявили опасные участки вблизи образовательных учреждений Элисты. В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» они совместно с сотрудниками ГИБДД обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы. В ходе мониторинга зафиксирован ряд нарушений.



Опознавательные знаки закрыты зелеными насаждениями у Элистинского лицея, аналогичная картина вблизи профессионального лицея №6. Особую обеспокоенность вызвал нерегулируемый перекресток на пересечении улиц Клыкова и Илюмжинова, рядом с которым находятся сразу несколько школ.



За последние два года здесь произошло четыре серьезных ДТП. Результаты мониторинга активисты направили муниципальным властям. Устранение выявленных проблем взяли на свой контроль. Активисты общероссийского Народного фронта выявили опасные участки вблизи образовательных учреждений Элисты. В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» они совместно с сотрудниками ГИБДД обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы. В ходе мониторинга зафиксирован ряд нарушений.Опознавательные знаки закрыты зелеными насаждениями у Элистинского лицея, аналогичная картина вблизи профессионального лицея №6. Особую обеспокоенность вызвал нерегулируемый перекресток на пересечении улиц Клыкова и Илюмжинова, рядом с которым находятся сразу несколько школ.За последние два года здесь произошло четыре серьезных ДТП. Результаты мониторинга активисты направили муниципальным властям. Устранение выявленных проблем взяли на свой контроль.



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