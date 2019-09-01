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Сегодня, 12:17

Активисты Народного фронта выявили опасные участки вблизи школ


Активисты общероссийского Народного фронта выявили опасные участки вблизи образовательных учреждений Элисты. В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» они совместно с сотрудниками ГИБДД обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы. В ходе мониторинга зафиксирован ряд нарушений.

Опознавательные знаки закрыты зелеными насаждениями у Элистинского лицея, аналогичная картина вблизи профессионального лицея №6. Особую обеспокоенность вызвал нерегулируемый перекресток на пересечении улиц Клыкова и Илюмжинова, рядом с которым находятся сразу несколько школ.

За последние два года здесь произошло четыре серьезных ДТП. Результаты мониторинга активисты направили муниципальным властям. Устранение выявленных проблем взяли на свой контроль.



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