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Сегодня, 18:04

Состоялась встреча учащихся с ветераном труда


Сегодня в музее имени Пальмова состоялась встреча учащихся 10-11 классов национальной гимназии с участником строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр Петром Четыревым. В эти дни отмечается годовщина начала ее возведения.

Ветеран рассказал, сложно было работать на этом объекте, особенно зимой. Ему самому было тогда 14 лет. Также в музее представлена выставка, посвященная этой знаменательной дате.



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