В образовательных заведениях не хватает преподавателей

В школах республики катастрофически не хватает учителей - предметников. Особенно, среди преподавателей математики, физики, иностранных языков. По мнению педагогов, такая ситуация может сказаться на качестве получаемых детьми знаний.



К примеру, в Ульяновской средней школе Яшалтинского района физику ведут учителя начальных классов. А в Садовской нет педагога по английскому языку. Занятия с начала учебного года не проводятся. Когда решится эта проблема, пока не ясно.



Руководители образовательных заведений вынуждены привлекать к процессу обучения старшекурсников Калмыцкого университета. О нехватке кадров сегодня говорили на встрече и сами директора школ, и пока еще будущие учителя.



А что думают об этом в профильном ведомстве? Может ли применяться подобный опыт? Репортаж смотрите в 20.45. В школах республики катастрофически не хватает учителей - предметников. Особенно, среди преподавателей математики, физики, иностранных языков. По мнению педагогов, такая ситуация может сказаться на качестве получаемых детьми знаний.К примеру, в Ульяновской средней школе Яшалтинского района физику ведут учителя начальных классов. А в Садовской нет педагога по английскому языку. Занятия с начала учебного года не проводятся. Когда решится эта проблема, пока не ясно.Руководители образовательных заведений вынуждены привлекать к процессу обучения старшекурсников Калмыцкого университета. О нехватке кадров сегодня говорили на встрече и сами директора школ, и пока еще будущие учителя.А что думают об этом в профильном ведомстве? Может ли применяться подобный опыт? Репортаж смотрите в 20.45.



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