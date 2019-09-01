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Сегодня, 18:00

В образовательных заведениях не хватает преподавателей


В школах республики катастрофически не хватает учителей - предметников. Особенно, среди преподавателей математики, физики, иностранных языков. По мнению педагогов, такая ситуация может сказаться на качестве получаемых детьми знаний.

К примеру, в Ульяновской средней школе Яшалтинского района физику ведут учителя начальных классов. А в Садовской нет педагога по английскому языку. Занятия с начала учебного года не проводятся. Когда решится эта проблема, пока не ясно.

Руководители образовательных заведений вынуждены привлекать к процессу обучения старшекурсников Калмыцкого университета. О нехватке кадров сегодня говорили на встрече и сами директора школ, и пока еще будущие учителя.

А что думают об этом в профильном ведомстве? Может ли применяться подобный опыт? Репортаж смотрите в 20.45.



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