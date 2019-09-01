Школы Калмыкии готовы к зимнему сезону

Образовательные заведения Калмыкии готовы к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил исполняющий обязанности профильного министра Николай Манцаев в интервью нашей телерадиокомпании.



В частности, говорили о тех школах, де нет газового отопления. По его словам, в регионе таких всего три. Например, в по селках Белоозёрский Юстинского района и Каажихин Сарпинского. Эти населенные пункты не газифицированы. Однако, там имеется достаточный запас твердого топлива.



Полностью интервью исполняющего обязанности министра образования и науки Калмыкии Николая Манцаева нашей телерадиокомпании смотрите в 19.30 в эфире телеканала Россия 24. Образовательные заведения Калмыкии готовы к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил исполняющий обязанности профильного министра Николай Манцаев в интервью нашей телерадиокомпании.В частности, говорили о тех школах, де нет газового отопления. По его словам, в регионе таких всего три. Например, в по селках Белоозёрский Юстинского района и Каажихин Сарпинского. Эти населенные пункты не газифицированы. Однако, там имеется достаточный запас твердого топлива.Полностью интервью исполняющего обязанности министра образования и науки Калмыкии Николая Манцаева нашей телерадиокомпании смотрите в 19.30 в эфире телеканала Россия 24.



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