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Сегодня, 13:10

Открытие новой спортивной площадки


На базе средней школы номер 17 теперь работает воркаут площадка. Она была организована на средства президентского гранта. Это уже второй проект, реализованный молодёжно-спортивной общественной организацией Эпос. Он называется «Доступный спорт в каждый двор».

Теперь здесь можно заниматься общей физической подготовкой, воркаутом и готовиться к сдаче норм ГТО. А в день торжественного открытия почетные гости мероприятия провели мастер-класс для элистинских спортсменов.

Открытие новой спортивной площадки стало воплощением проекта «Доступный спорт в каждый двор», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию было выделено четыреста девяносто семь тысяч рублей.

Теперь на территории средней школы номер семнадцать созданы все условия для занятий воркаутом, тяжелой и легкой атлетикой, проведения массовых мероприятий. У ребят появилась дополнительная возможность развивать спортивное мастерство.

При этом новый объект доступен не только ребятам, посещающим секции, но всем жителям соседних микрорайонов. Поздравить калмыцких коллег с открытием очередной площадки приехали участники Ставропольского воркаут движения. Они же провели мастер-класс.

В день открытия здесь прошли соревнования по воркауту и легкой атлетике. В них приняли участие более пятидесяти человек. Организаторы уверены, что теперь можно эффективнее популяризировать здоровый образ жизни среди подростков и привлекать к занятиям спортом широкую общественность.

По словам исполняющего обязанности министра спорта и молодежной политики, работа по обустройству спортплощадок в ведется и в рамках нацпроекта.

Реализация проектов на средства президентских грантов позволила в этом году открыть спортплощадки на территории двух Элистинских школ. В планах на следующий год продолжить обустройство воркаут-зон и в других образовательных учреждениях.



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